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В Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США

Четверг 24 октября 2024 19:28
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В Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США Фото: в Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США (x.com/UKikaski)
Автор: Иван Носальский

В Южной Корее сегодня, 24 октября, загорелся склад снабжения армии США. Пожар потушили примерно за 4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По информации южнокорейских спасателей, пожар вспыхнул вечером на 55-м складе снабжения армии США, который находится в городе Пусан. Он начался в довольно большом складском здании, которое достраивают.

Во время пожара внутри складского помещения никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. В здании хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся вещества, такие как уретан и резина, но не боеприпасы.

Для тушения пожара задействовали 51 единицу техники и 163 человека. Американские военные также предоставили три пожарные машины и 11 человек личного состава.

Доступ на территорию склада был строго ограничен, туда могли попасть только пожарные. В частности, на место инцидента не пускали даже сотрудников полиции.

Напомним, США и Южная Корея являются союзниками. В частности, на территории Южной Кореи находятся американские военные базы.

К слову, в начале июля на оборонном предприятии в США прогремел взрыв.

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Соединенные Штаты Америки Южная Корея Пожар
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