В Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США

По информации южнокорейских спасателей, пожар вспыхнул вечером на 55-м складе снабжения армии США, который находится в городе Пусан. Он начался в довольно большом складском здании, которое достраивают.

A major fire has broken out at a US Forces Korea (USFK) depot in the southeastern port city of #Busan, South Korea. I have geolocated the fire to be in a warehouse at 35.131185, 129.061643 (Image 3).#SouthKorea pic.twitter.com/LqG43NpWmZ