У Південній Кореї розбився військовий літак: що відомо

Авіакатастрофа сталася у Південній Кореї у четвер, 29 травня. На південному сході країни розбився військовий літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Аварія сталася у місті Пхохан. Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на пожежну службу зазначає, що літак зазнав аварії о 13:52 за місцевим часом. Літак належав військово-морським силам Південної Кореї. Очевидці повідомляли, що біля місця падіння літака здіймався дим. Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи, скільки людей були на борту та яка доля екіпажу.