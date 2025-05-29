У Південній Кореї розбився військовий літак: що відомо
Авіакатастрофа сталася у Південній Кореї у четвер, 29 травня. На південному сході країни розбився військовий літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Аварія сталася у місті Пхохан. Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на пожежну службу зазначає, що літак зазнав аварії о 13:52 за місцевим часом.
Літак належав військово-морським силам Південної Кореї. Очевидці повідомляли, що біля місця падіння літака здіймався дим.
Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи, скільки людей були на борту та яка доля екіпажу.
Авіакатастрофа у Південній Кореї
Нагадаємо, 29 грудня 2024 рок у Південній Кореї сталася жахлива авіакатастрофа. В аеропорту південнокорейського міста Муан зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс 7C2216. Літак летів з Бангкоку, більшість пасажирів були громадянами Південної Кореї.
Літак не зміг випустити шасі, тому викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну аеропорту та загорівся.
Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти. Внаслідок аварії загинули 179 осіб.
Ця авіакатастрофа стала найсмертоноснішою у Південній Кореї.
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