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У Південній Кореї розбився військовий літак: що відомо

Похан, Четвер 29 травня 2025 08:50
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У Південній Кореї розбився військовий літак: що відомо Фото: у Південній Кореї розбивався літак ВМС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Авіакатастрофа сталася у Південній Кореї у четвер, 29 травня. На південному сході країни розбився військовий літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Аварія сталася у місті Пхохан. Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на пожежну службу зазначає, що літак зазнав аварії о 13:52 за місцевим часом.

Літак належав військово-морським силам Південної Кореї. Очевидці повідомляли, що біля місця падіння літака здіймався дим.

Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи, скільки людей були на борту та яка доля екіпажу.

Авіакатастрофа у Південній Кореї

Нагадаємо, 29 грудня 2024 рок у Південній Кореї сталася жахлива авіакатастрофа. В аеропорту південнокорейського міста Муан зазнав аварії пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс 7C2216. Літак летів з Бангкоку, більшість пасажирів були громадянами Південної Кореї.

Літак не зміг випустити шасі, тому викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну аеропорту та загорівся.

Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти. Внаслідок аварії загинули 179 осіб.

Ця авіакатастрофа стала найсмертоноснішою у Південній Кореї.

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Південна Корея Авіакатастрофа Аварія
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