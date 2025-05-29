ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Южной Корее разбился военный самолет: что известно

Похан, Четверг 29 мая 2025 08:50
UA EN RU
В Южной Корее разбился военный самолет: что известно Фото: в Южной Корее разбивался самолет ВМС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Авиакатастрофа произошла в Южной Корее в четверг, 29 мая. На юго-востоке страны разбился военный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Авария произошла в городе Пхохан. Информационное агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу отмечает, что самолет потерпел крушение в 13:52 по местному времени.

Самолет принадлежал военно-морским силам Южной Кореи. Очевидцы сообщали, что возле места падения самолета поднимался дым.

Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы, сколько людей были на борту и какова судьба экипажа.

Авиакатастрофа в Южной Корее

Напомним, 29 декабря 2024 года в Южной Корее произошла ужасная авиакатастрофа. В аэропорту южнокорейского города Муан потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который совершал рейс 7C2216. Самолет летел из Бангкока, большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи.

Самолет не смог выпустить шасси, поэтому выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену аэропорта и загорелся.

Всего на борту рейса 7C2216 Jeju Air находился 181 человек, в том числе 175 пассажиров, 4 члена экипажа и 2 пилота. В результате аварии погибли 179 человек.

Эта авиакатастрофа стала самой смертоносной в Южной Корее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Авиакатастрофа Авария
NEWS
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам