У Південній Кореї проходять дострокові вибори президента: лідирує кандидат від опозиції

Імпічмент президента у Південній Кореї

Нагадаємо, у квітні 2025 року колишньому президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили імпічмент. Це пов'язано з тим, що в грудні 2024 року лідер оголосив воєнний стан в країні, чим викликав хвилю обурення та загрозу демократії.

Причиною рішення була спроба усунути від домінування в парламенті опозиційних політсил, зокрема Демократичної партії. За словами Юна, партія демонструвала прихильність до Північної Кореї, блокувала роботу уряду та шкодила державним інтересам.

Уряд і парламент відмовилися підтримати воєнний стан і зобов'язали Юна скасувати його. Режим тривав близько 6 годин, але став початком політичної кризи у країні.

Після інциденту проти Юна було порушено кримінальну справу та відсторонено від посади президента.

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