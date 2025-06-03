ua en ru
Вт, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Південній Кореї проходять дострокові вибори президента: лідирує кандидат від опозиції

Південна Корея, Вівторок 03 червня 2025 18:36
UA EN RU
У Південній Кореї проходять дострокові вибори президента: лідирує кандидат від опозиції Фото: кандидат у президенти Південної Кореї Лі Чже Мьон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Південній Кореї завершилося голосування на дострокових виборах президента. Лідирує кандидат від головної опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як повідомляє видання, явка виборців становила рекордні з 1997 року 78,8%.

Екзит-поли віддають перемогу та 51,7% голосів 61-річному Лі Чже Мьону від Демократичної партії. Натомість його опонент Кім Мун Су від партії "Сила народу" - політсили попереднього президента Юн Сок Йоля - набирає 39,3% голосів.

У передвиборчій кампанії Лі Чже Мьон фокусувався на економіці, виводі Кореї з фінансової кризи та заявах про своє протистояння "жадібному істеблішменту".

Лі Чже Мьон пообіцяв зміцнювати обороноздатність Південної Кореї та зробити країну лідером у високотехнологічних галузях, центром культури й зразковою демократією. А також - знизити напругу у відносинах із Північною Кореєю.

Імпічмент президента у Південній Кореї

Нагадаємо, у квітні 2025 року колишньому президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили імпічмент. Це пов'язано з тим, що в грудні 2024 року лідер оголосив воєнний стан в країні, чим викликав хвилю обурення та загрозу демократії.

Причиною рішення була спроба усунути від домінування в парламенті опозиційних політсил, зокрема Демократичної партії. За словами Юна, партія демонструвала прихильність до Північної Кореї, блокувала роботу уряду та шкодила державним інтересам.

Уряд і парламент відмовилися підтримати воєнний стан і зобов'язали Юна скасувати його. Режим тривав близько 6 годин, але став початком політичної кризи у країні.

Після інциденту проти Юна було порушено кримінальну справу та відсторонено від посади президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Південна Корея Президентські вибори
NEWS
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар