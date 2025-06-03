У Південній Кореї проходять дострокові вибори президента: лідирує кандидат від опозиції

У Південній Кореї завершилося голосування на дострокових виборах президента. Лідирує кандидат від головної опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Лі Чже Мьон пообіцяв зміцнювати обороноздатність Південної Кореї та зробити країну лідером у високотехнологічних галузях, центром культури й зразковою демократією. А також - знизити напругу у відносинах із Північною Кореєю.

У передвиборчій кампанії Лі Чже Мьон фокусувався на економіці, виводі Кореї з фінансової кризи та заявах про своє протистояння "жадібному істеблішменту".

Екзит-поли віддають перемогу та 51,7% голосів 61-річному Лі Чже Мьону від Демократичної партії. Натомість його опонент Кім Мун Су від партії "Сила народу" - політсили попереднього президента Юн Сок Йоля - набирає 39,3% голосів.

Як повідомляє видання, явка виборців становила рекордні з 1997 року 78,8%.

Імпічмент президента у Південній Кореї

Нагадаємо, у квітні 2025 року колишньому президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили імпічмент. Це пов'язано з тим, що в грудні 2024 року лідер оголосив воєнний стан в країні, чим викликав хвилю обурення та загрозу демократії.

Причиною рішення була спроба усунути від домінування в парламенті опозиційних політсил, зокрема Демократичної партії. За словами Юна, партія демонструвала прихильність до Північної Кореї, блокувала роботу уряду та шкодила державним інтересам.

Уряд і парламент відмовилися підтримати воєнний стан і зобов'язали Юна скасувати його. Режим тривав близько 6 годин, але став початком політичної кризи у країні.

Після інциденту проти Юна було порушено кримінальну справу та відсторонено від посади президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.