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В Южной Корее проходят досрочные выборы президента: лидирует кандидат от оппозиции

Южная Корея, Вторник 03 июня 2025 18:36
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В Южной Корее проходят досрочные выборы президента: лидирует кандидат от оппозиции Фото: кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Южной Корее завершилось голосование на досрочных выборах президента. Лидирует кандидат от главной оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщает издание, явка избирателей составила рекордные с 1997 года 78,8%.

Экзит-полы отдают победу и 51,7% голосов 61-летнему Ли Чжэ Мену от Демократической партии. Зато его оппонент Ким Мун Су от партии "Сила народа" - политсилы предыдущего президента Юн Сок Йоля - набирает 39,3% голосов.

В предвыборной кампании Ли Чжэ Мен фокусировался на экономике, выводе Кореи из финансового кризиса и заявлениях о своем противостоянии "жадному истеблишменту".

Ли Чжэ Мен пообещал укреплять обороноспособность Южной Кореи и сделать страну лидером в высокотехнологичных отраслях, центром культуры и образцовой демократией. А также - снизить напряжение в отношениях с Северной Кореей.

Импичмент президента в Южной Корее

Напомним, в апреле 2025 года бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Елю объявили импичмент. Это связано с тем, что в декабре 2024 года лидер объявил военное положение в стране, чем вызвал волну возмущения и угрозу демократии.

Причиной решения была попытка устранить от доминирования в парламенте оппозиционных политсил, в частности Демократической партии. По словам Юна, партия демонстрировала приверженность Северной Корее, блокировала работу правительства и вредила государственным интересам.

Правительство и парламент отказались поддержать военное положение и обязали Юна отменить его. Режим длился около 6 часов, но стал началом политического кризиса в стране.

После инцидента против Юна было возбуждено уголовное дело и отстранен от должности президента.

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