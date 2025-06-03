В Южной Корее проходят досрочные выборы президента: лидирует кандидат от оппозиции

В Южной Корее завершилось голосование на досрочных выборах президента. Лидирует кандидат от главной оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Как сообщает издание, явка избирателей составила рекордные с 1997 года 78,8%.

Экзит-полы отдают победу и 51,7% голосов 61-летнему Ли Чжэ Мену от Демократической партии. Зато его оппонент Ким Мун Су от партии "Сила народа" - политсилы предыдущего президента Юн Сок Йоля - набирает 39,3% голосов.

В предвыборной кампании Ли Чжэ Мен фокусировался на экономике, выводе Кореи из финансового кризиса и заявлениях о своем противостоянии "жадному истеблишменту".

Ли Чжэ Мен пообещал укреплять обороноспособность Южной Кореи и сделать страну лидером в высокотехнологичных отраслях, центром культуры и образцовой демократией. А также - снизить напряжение в отношениях с Северной Кореей.