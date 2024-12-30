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У Південній Кореї після авіакатастрофи ще один літак Jeju Air мав проблеми з шасі

Фото: ще один літак Jeju Air мав проблеми з шасі (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

У Південній Кореї ще один літак Jeju Air мав проблеми з шасі після нещодавньої катастрофи Boeing 737. Повітряне судно вимушене було повернутись в аеропорт вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

За даними ЗМІ, літак виконував внутрішній рейс Кімпхо - Чеджу. Як пише видання, літак вилетів із міжнародного аеропорту Кімпхо о 06:37 ранку за місцевим часом, але незабаром після зльоту екіпаж виявив проблему з шасі.

Пілоти попередили 161 пасажира про виниклу несправність, після чого повернулися в Кімпхо о 07:25 ранку за місцевим часом.

Водночас, представник Jeju Air розповів, що після додаткової перевірки з'ясувалося, що шасі функціонує нормально, але командир повітряного судна вирішив повернутися в аеропорт вильоту.

Що передувало

29 грудня літак Jeju Air прямував із Бангкока, Таїланд, і намагався здійснити посадку в аеропорту Муан на півдні Південної Кореї. Однак під час посадки сталась  аварія, літак приземлився на черево і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Таким чином літак врізався в стіну і вибухнув.

В катастрофі загинули 179 осіб зі 181. Вижили лише двоє членів екіпажу, які наразі перебувають у лікарні.

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BoeingПівденна КореяАвіакатастрофа