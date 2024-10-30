У Південній Кореї назвали, що КНДР може отримати від РФ в обмін на війська

Нагадаємо, що раніше сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США мають намір захищати Південну Корею всіма видами озброєнь.

Мало того, це поширюється і на ядерну зброю.

Зауважимо, що ще на початку жовтня з’явилася інформація, що Росія залучає військових із Північної Кореї до війни проти України.

Відомо, що КНДР могла направити до 12 тисяч солдатів до Росії, частину з яких планують розмістити в Курській області.

Однак Остін наголосив, що Росії не вдасться перемогти Україну, навіть з підтримкою КНДР.

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