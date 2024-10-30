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У Південній Кореї назвали, що КНДР може отримати від РФ в обмін на війська

Фото: У Південній Кореї назвали, що КНДР може отримати від РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Північна Корея, "дуже ймовірно, попросить" Москву про передові технології, пов’язані з ядерною зброєю. Саме в обмін на це КНДР могла погодитись на відправку своїх військових до РФ.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він також зауважив, що не вірить, що розгортання військ Північною Кореєю для допомоги Росії збільшить «ймовірність початку війни на Корейському півострові", але що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

 

Нагадаємо, що раніше сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США мають намір захищати Південну Корею всіма видами озброєнь.

Мало того, це поширюється і на ядерну зброю.

Зауважимо, що ще на початку жовтня з’явилася інформація, що Росія залучає військових із Північної Кореї до війни проти України.

Відомо, що КНДР могла направити до 12 тисяч солдатів до Росії, частину з яких планують розмістити в Курській області.

Однак Остін наголосив, що Росії не вдасться перемогти Україну, навіть з підтримкою КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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