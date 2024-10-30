В Южной Корее назвали, что КНДР может получить от РФ в обмен на войска

Напомним, что ранее сегодня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений.

Более того, это распространяется и на ядерное оружие.

Заметим, что еще в начале октября появилась информация, что Россия вовлекает военных из Северной Кореи в войну против Украины.

Известно, что КНДР могла направить до 12 тысяч солдат в Россию, часть из которых планируется разместить в Курской области.

Однако Остин подчеркнул, что России не удастся победить Украину даже с поддержкой КНДР.

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