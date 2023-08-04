В Південній Кореї чоловік влаштував різанину: поранено 13 людей

Спочатку чоловік в'їхав на автомобілі у пішоходів на тротуарі перед торговим центром. Після він вийшов з авто, дістав холодну зброю довжиною 50-60 см і почав нею атакувати випадкових перехожих.

В результаті нападу ножові поранення отримали дев'ятеро людей, ще четверо були поранені внаслідок удару машини. Загалом 12 людей отримали тяжкі поранення, а 60-річна жінка перебуває у критичному стані.

Поліція затримала нападника через 10 хвилин від початку інцидента, згідно до джерел видання, він працює у сфері доставки, мотиви дій чоловіка уточнюються.

Напади в Південній Кореї

Інцидент стався всього через два тижні від минулого нападу, коли у Сеулі чоловік зарізав на вулиці одну людину і поранив ще трьох. Свідки стверджують, що до цього він просто довго ходив по району.

Поліція затримала нападника: ним виявився 30-річний чоловік, що мав три судимості, а також був причетним до 14 справ, коли був неповнолітнім.

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