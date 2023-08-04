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В Южной Корее мужчина устроил резню: ранены 13 человек

Фото: в Южной Корее мужчина устроил резню (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В южнокорейском городе Соннам, в 20 км от столицы страны Сеула, неизвестный мужчина въехал в толпу, а после устроил резню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Сначала мужчина въехал на автомобиле у пешеходов на тротуаре перед торговым центром. После он вышел из авто, достал холодное оружие длиной 50-60 см и начал им атаковать случайных прохожих.

В результате нападения ножевые ранения получили девять человек, еще четверо были ранены в результате удара машины. В общей сложности 12 человек получили тяжелые ранения, а 60-летняя женщина находится в критическом состоянии.

Полиция задержала нападающего через 10 минут после начала инцидента, согласно источникам издания, он работает в сфере доставки, мотивы действий мужчины уточняются.

Приступы в Южной Корее

Инцидент произошел всего через две недели от прошлого нападения, когда в Сеуле мужчина зарезал на улице одного человека и ранил еще троих. Свидетели утверждают, что до этого он долго ходил по району.

Полиция задержала нападающего: им оказался 30-летний мужчина, имевший три судимости, а также причастный к 14 делам, когда был несовершеннолетним.

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Южная Корея