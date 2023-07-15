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У Південній Кореї через зсуви і повені загинули 7 людей, 6400 евакуювали

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Субота 15 липня 2023 07:56
У Південній Кореї через зсуви і повені загинули 7 людей, 6400 евакуювали Фото: у Південній Кореї ліквідують наслідки зсувів та повеней (Yonhap)
Автор: Володимир Костирін

У Південній Кореї зсуви та повені забрали життя семеро людей, ще троє зникли безвісти. По всій країні було евакуйовано кілька тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Зазначається, що близько 6400 жителів центрального округу Гоесан були евакуйовані, оскільки гребля Гоесан почала розливатися вранці у суботу.

Багато низинних сіл поблизу греблі були затоплені, а дороги та мости, що з'єднують села, були перерізані, в результаті чого деякі жителі опинились у пастці у своїх домівках.

Станом на ранок у греблю Гоесан стікало понад 2700 тонн води на секунду, що становить максимум, який вона може скинути.

Пізно ввечері в п'ятницю в провінції Північний Чхунчхон зійшов із рейок потяг через зсув. Як поінформували у Міністерстві транспорту, в результаті постраждав інженер, пасажирів на борту не було.

Korea Railroad Corp вирішило зупинити всі повільні поїзди та деякі надшвидкісні поїзди, в той час, як інші надшвидкісні поїзди можуть бути затримані.

Прем'єр-міністр Хан Дак Су на зустрічі з державними органами у суботу закликав військових брати активну участь у рятувальних роботах, працюючи з чиновниками над мобілізацією обладнання та робочої сили.

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