Південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу: експерт пояснив їх важливість

Як зазначається, окупанти під Бахмутом намагаються атакувати Андріївку та Кліщіївку. Раніше вони були звільненими українськими військовими. Основна перевага цих позицій - панівні висоти, які дозволяють захисникам приховано переміщатися та вдало атакувати.

На деяких ділянках ЗСУ перетнули залізничну лінію. Росіяни своєю чергою, не шкодуючи ресурсів, будують фортифікаційні лінії вздовж траси, що об'єднує Бахмут та Горлівку.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що у ворога достатньо людських ресурсів. З огляду на українські ресурси, ймовірно, наступ скоро сповільниться.

"Зараз південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу, хто далі визначатиме ситуацію на полі бою, а хто буде змушений відходити. Ключовий фактор, що визначає перспективу - це ресурси", - зазначив експерт.

Що відбувається поблизу Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному фланзі Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

Наразі ЗСУ, згідно з останніми зведеннями Генштабу, атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.