На південні штати США обрушилося торнадо: кількість жертв зросла

Число загиблих внаслідок сильного шторму, що спричинило торнадо в південних штатах США, зросло до 32 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними поліцейського управління Мемфіса, штат Теннессі, двоє дітей і дорослого знайшли мертвими після того, як сильний вітер повалив дерева на кілька будинків.
В окрузі Макнейрі штату Теннессі ще двоє людей загинули. За повідомленнями місцевих ЗМІ, раніше в суботу повідомлялося ще про сім смертельних випадків.
За даними Департаменту природних ресурсів штату, тіло пари було знайдено в наметовому таборі в державному парку Маккормік-Крік в окрузі Оуен, штат Індіана.
Ще 15 смертей від шторму, що спричинив торнадо, раніше були зареєстровані в Арканзасі, Іллінойсі, Індіані, Делавері, Міссісіпі та Алабамі. Десятки людей отримали поранення, багато будинків пошкоджено чи зруйновано.
Раніше ми писали, що південні та західні регіони США 1 квітня опинилися під ударом сильного шторму. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 особа, ще десятки - поранено.
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