На южные штаты США обрушилось торнадо: количество жертв возросло

По данным полицейского управления Мемфиса, штат Теннесси, двое детей и взрослый были найдены мертвыми после того, как сильный ветер повалил деревья на несколько домов.

В округе Макнейри штата Теннесси еще два человека погибли. По сообщениям местных СМИ, ранее в субботу сообщалось еще о семи смертельных случаях.

По данным Департамента природных ресурсов штата, тела пары были найдены в палаточном лагере в государственном парке Маккормик-Крик в округе Оуэн, штат Индиана.

Еще 15 смертей от шторма, вызвавшего торнадо, ранее были зарегистрированы в Арканзасе, Иллинойсе, Индиане, Делавэре, Миссисипи и Алабаме. Десятки людей получили ранения, многие здания повреждены или разрушены.