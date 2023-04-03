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На южные штаты США обрушилось торнадо: количество жертв возросло

Фото: на южные штаты США обрушилось торнадо (twitter.com/NashWX)
Автор: Константин Широкун

Число погибших в результате сильного шторма, вызвавшего торнадо в южных штатах США, возросло до 32 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным полицейского управления Мемфиса, штат Теннесси, двое детей и взрослый были найдены мертвыми после того, как сильный ветер повалил деревья на несколько домов.

В округе Макнейри штата Теннесси еще два человека погибли. По сообщениям местных СМИ, ранее в субботу сообщалось еще о семи смертельных случаях.

По данным Департамента природных ресурсов штата, тела пары были найдены в палаточном лагере в государственном парке Маккормик-Крик в округе Оуэн, штат Индиана.

Еще 15 смертей от шторма, вызвавшего торнадо, ранее были зарегистрированы в Арканзасе, Иллинойсе, Индиане, Делавэре, Миссисипи и Алабаме. Десятки людей получили ранения, многие здания повреждены или разрушены.

Ранее мы писали, что южные и западные регионы США 1 апреля оказались под ударом сильного шторма. В результате стихийного бедствия погиб 21 человек, еще десятки - ранены.

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