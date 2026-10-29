Південна Корея зближується з РФ на тлі погіршення відносин з Україною, - FT

Південна Корея зближується з Росією на тлі погіршення відносин з Україною, що викликає занепокоєння у європейських союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання зазначає, що за президентства Лі Чже Мьона Сеул поступово відновлює дипломатичні та економічні контакти з Москвою, незважаючи на війну проти України та військову співпрацю Росії з КНДР.

Лише за липень-серпень Південна Корея відправила до РФ понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизеля. Частина поставок здійснювалася танкерами, що перебувають під санкціями.

Також паралельно тривають закриті переговори представників двох країн, а радником президента з питань мирної дипломатії призначено політика Сон Йон Гіля, якого російський диктатор Володимир Путін раніше нагородив орденом Дружби.

Відносини з Києвом, навпаки, різко погіршилися. Після суперечки навколо розкриття інформації про двох північнокорейських військовополонених Сеул відкликав свого посла з України та скоротив дипломатичну присутність.

Європейські дипломати побоюються, що Південна Корея вже готується повернутися до співпраці з Росією після війни, ставлячи власні економічні інтереси вище за солідарність з Україною.

Постачання палива є особливо болючим питанням для України, оскільки, як заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, вони допомогли РФ пом’якшити дефіцит після українських ударів по НПЗ.

При цьому Сеул заперечує звинувачення, заявляючи, що прямого експорту палива до Росії нібито немає.