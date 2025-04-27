Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

Зазначається, що випадок стрілянини стався вранці у середу у демілітаризованій зоні, яка розділяє "дві Кореї" в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Вказується, що солдат ЗС Республіки Корея помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста в районі кордону.

Військові чиновники Південної Кореї у неділю розповіли, що після цього вони увімкнули трансляцію, щоб негайно повідомити Північну Корею про інцидент.

Також чиновники південнокорейських ЗС озвучили припущення, що кулі після стрільби не досягли сторони Північної Кореї, оскільки фіксувалися сліди набоїв в укріплених дверях, які могли їх уповільнити.

Крім того, в Збройних силах Південної Кореї заявили, що поки що не виявили жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку КНДР.