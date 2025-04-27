Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

Отмечается, что случай стрельбы произошел утром в среду в демилитаризованной зоне, которая разделяет "две Кореи" в округе Чеорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.

Указывается, что солдат ВС Республики Корея по ошибке выпустил одну очередь из крупнокалиберного пулемета K6 со сторожевого поста в районе границы.

Военные чиновники Южной Кореи в воскресенье рассказали, что после этого они включили трансляцию, чтобы немедленно сообщить Северной Корее об инциденте.

Также чиновники южнокорейских ВС озвучили предположение, что пули после стрельбы не достигли стороны Северной Кореи, поскольку фиксировались следы патронов в укрепленных дверях, которые могли их замедлить.

Кроме того, в Вооруженных силах Южной Кореи заявили, что пока не обнаружили никаких необычных признаков военной деятельности со стороны КНДР.