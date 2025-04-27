Южная Корея заявила о случайной стрельбе на границе в сторону КНДР

Военнослужащий Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета на демаркационной линии в сторону КНДР. Сеул проинформировал Пхеньян об инциденте.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap News Agency.
Отмечается, что случай стрельбы произошел утром в среду в демилитаризованной зоне, которая разделяет "две Кореи" в округе Чеорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.
Указывается, что солдат ВС Республики Корея по ошибке выпустил одну очередь из крупнокалиберного пулемета K6 со сторожевого поста в районе границы.
Военные чиновники Южной Кореи в воскресенье рассказали, что после этого они включили трансляцию, чтобы немедленно сообщить Северной Корее об инциденте.
Также чиновники южнокорейских ВС озвучили предположение, что пули после стрельбы не достигли стороны Северной Кореи, поскольку фиксировались следы патронов в укрепленных дверях, которые могли их замедлить.
Кроме того, в Вооруженных силах Южной Кореи заявили, что пока не обнаружили никаких необычных признаков военной деятельности со стороны КНДР.
Напомним, 8 апреля стало известно, что северокорейские военные нарушили границу Южной Кореи, и тогда был открыт предупредительный огонь. В Сеуле рассказали, что демаркационную линию нарушили около 10 солдат КНДР.
Также сообщалось, что в январе Министерство обороны Южной Кореи отвергло обвинения в том, что приостановление межкорейского военного соглашения и возобновление пропаганды через громкоговорители на границе с КНДР имели целью побудить Пхеньян к провокациям накануне введения президентом военного положения в декабре.
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