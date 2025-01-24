Південна Корея вважає, що КНДР готується відправити нові війська у РФ

Північна Корея, вірогідно, планує незабаром відправити додатковий військовий контингент до РФ. Ці війська КНДР також братимуть участь у бойових діях проти Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї сьогодні, 24 січня, заявили про можливість відправки Пхеньяном до РФ нових війск попри значні втрати північнокорейських сил у війні Росії проти України.
"Оскільки минуло чотири місяці від відправки військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та полонені, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправки військ", - розповіли у південнокорейському військовому відомстві.
В аналізі JCS при цьому не уточнюється, яких ще подальших заходів може вжити Пхеньян.
Крім того, розповіли в Сеулі, КНДР також готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР), хоча жодних ознак негайних дій для таких заходів не було помічено.
Як повідомлялося раніше, Північна Корея восени минулого року направила до РФ свій військовий контингент для участі у війні проти України. За даними розвідок різних країн, йдеться про 11-12 тисяч солдатів КНДР.
Північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях на території Курської області проти Сил оборони України. Контингент КНДР зазнає суттєвих втрат у боях.
Нещодавно видання The New York Times з посиланням на чиновника Пентагону написало, що КНДР протягом 2 місяців може направити підкріплення в Курську область.
За даними британського видання BBC, у Курській області вже загинули близько тисячі солдатів КНДР, які воюють проти ЗСУ.
Додамо також, за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, КНДР у 2025 році передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці.
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