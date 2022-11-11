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Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для поставки в Украину, - WSJ

Новина українською →
Сеул, Пятница 11 ноября 2022 02:46
Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для поставки в Украину, - WSJ Фото: Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для поставки в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для того, чтобы их затем направили в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

В материале говорится, что данные поставки станут частью "секретной сделки" между Вашингтоном и Сеулом.

Сроки заключения соглашения не называются. Собеседники газеты утверждают, что Соединенные Штаты планируют закупить порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, для отправки Украине.

По расчетам Вашингтона, этого количества будет достаточно для ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель.

По словам чиновников, опосредованная отправка боеприпасов через Штаты позволяет Сеулу формально оставаться в рамках взятого обязательства не поставлять Украине вооружений.

В это же время Вашингтон сможет избежать расходования собственных арсеналов вооружений.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия получит от Германии танки Leopard вместо советских Т-72, которые она ранее передала Украине.

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