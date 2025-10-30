Південна Корея виплатить 350 млрд доларів, щоб США знизили мита, - Трамп

"Південна Корея погодилася виплатити США 350 мільярдів доларів в обмін на зниження митних зборів, що стягуються з неї Сполученими Штатами", - йдеться в публікації.

За словами Трампа, Сеул також погодився купувати американську нафту і газ у "величезних обсягах", а інвестиції в США з боку південнокорейських компаній бізнесменів перевищать 600 млрд доларів.

У відповідь на це глава Білого дому дозволив Південній Кореї будувати атомні підводні човни.

"Наш військовий альянс міцніший, ніж будь-коли раніше, і, з огляду на це, я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих і набагато менш маневрених дизельних підводних човнів, які у них є зараз. Прекрасна подорож із чудовим президентом Південної Кореї", - повідомив Трамп.

Через деякий час президент США опублікував новий пост. У ньому він уточнив, що Сеул будуватиме свій атомний підводний човен на верфях Філадельфії, "просто тут, у старих добрих США".

"Суднобудування в нашій країні скоро повернеться на круги своя", - резюмував американський лідер.