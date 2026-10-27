Південна Корея відкликала з України 8 дипломатів на тлі суперечки щодо полонених з КНДР

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн під час парламентського розгляду роботи зовнішньополітичного відомства у вівторок, 27 жовтня, заявив, що рішення ухвалили на тлі відсутності прогресу у врегулюванні суперечки з Україною.

На початку жовтня Сеул також відкликав свого посла в Києві Пак Кі-чана, а згодом вирішив скоротити персонал посольства.

Серед причин такого кроку Чо назвав як дипломатичний скандал, так і постійну загрозу російських авіаударів по Україні. Водночас він наголосив, що основний персонал посольства залишається на місці та продовжує працювати, зокрема для захисту громадян Південної Кореї.

Водночас Чо Хюн не виключив, що суперечка може перерости в серйозніший конфлікт і зашкодити дипломатичним відносинам між двома країнами, якщо напруженість продовжить зростати.

Він також наголосив, що загальна підтримка України з боку Південної Кореї залишається незмінною. Сеул продовжує долучатися до конференцій з відбудови України, надавати гуманітарну допомогу та брати участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення війни.

Через що виникла суперечка між Києвом і Сеулом

Нагадуємо, дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася після того, як 23 вересня президент Володимир Зеленський повідомив на Генеральній Асамблеї ООН про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.