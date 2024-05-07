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Південна Корея ускладнила Росії продаж нафтопродуктів. Bloomberg розповіло деталі

Архівне фото: Південна Корея ускладнила Росії продаж нафтопродуктів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вантажі з російськими нафтопродуктами стали накопичуватися в морі, оскільки покупці з Південної Кореї стали більш обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання вказує, що понад 2 млн барелів російської нафти (будівельний матеріал для виробництва пластмаси) перебуває в 10 танкерах уже понад тиждень. Частина танкерів перебуває у водах біля Оману та Мальти, а показник є вищим за середній рівень за січень і лютий.

Нафтохімічні виробники Південної Кореї стали уникати прямого імпорту будь-яких вантажів неясного походження, побоюючись перевірки з боку уряду. Росія до вторгнення в Україну була найбільшим постачальником нафти в Південну Корею. Але вже після початку війни прямі потоки скоротилися, а імпорт з таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Малайзія, Сінгапур і Туніс, збільшився. 

Водночас потоки російської нафти в Китай і Тайвань розширилися. Південнокорейським нафтопереробним і нафтохімічним компаніям дозволено імпортувати нафту з РФ, але їм необхідно дотримуватися ліміту цін, який встановила "Велика сімка".

Що передувало

На початку березня Bloomberg писало, що південнокорейські митні органи почали розслідування походження імпорту в країну нафти. І в цьому питанні особлива увага приділяється російським поставкам.

Правоохоронці перевіряють, чи могла нафта з Росії бути перемаркована і запропонована покупцям як поставки з інших країн.

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