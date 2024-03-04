ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Південна Корея та США розпочали навчання: причина

Сеул, Понеділок 04 березня 2024 07:18
UA EN RU
Південна Корея та США розпочали навчання: причина Фото: Південна Корея та США розпочали навчання (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Збройні сили Південної Кореї та США розпочали весняні навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У навчаннях бере участь удвічі більше військовослужбовців у порівнянні з минулим роком, оскільки союзники прагнуть краще протистояти ядерним і ракетним загрозам Північної Кореї, що зростають.

Це будуть перші навчання з того часу, як Пхеньян відмовився від міжкорейського військового пакту 2018 року у листопаді. Навчання відбудуться 4-14 березня, на тлі того, що Північна Корея продовжує розвивати свій ядерний потенціал за допомогою ракетних випробувань та іншої зброї.

У них буде задіяно вдвічі більше військовослужбовців по обидва боки, порівняно з минулим роком, у 48 раундах комбінованої польової підготовки, включаючи повітряні атаки, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКШ) Південної Кореї.

Навчання в першу чергу спрямовані на нейтралізацію ядерних загроз Північній Кореї, у тому числі шляхом "виявлення та завдання ударів" по крилатих ракетах, які, як зазначив Пхеньян, можуть нести ядерні боєголовки, сказав представник JCS полковник Лі Сон Чжун.

Сценарій ядерного нападу буде у літніх навчаннях, додав він.

Пхеньян гнівно відреагував на вчення союзників, назвавши їх репетиціями ядерної війни.

Сеул і Вашингтон заявляють, що вчення мають оборонний характер і є відповіддю на погрози з боку Півночі.

Провокації КНДР

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Також ми писали, що КНДР здійснила запуск кількох крилатих ракет у напрямку Жовтого моря.

До речі, у січні у КНДР заявили про випробування нових крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КНДР Південна Корея Північна Корея
NEWS
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW
DAILY
Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати