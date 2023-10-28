Південна Корея та США провели військові навчання із застосуванням безпілотників та лазерних датчиків

Цього тижня війська Південної Кореї і США провели спільні навчання із застосуванням безпілотників, безпілотних автомобілів і переносних лазерних датчиків у рамках модернізації своїх Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання проходили в той час, коли південнокорейські військові проводять серію щорічних осінніх навчань "Хогук", спрямованих на вдосконалення заходів реагування на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї.

Понад 120 солдатів з обох сторін об'єднали свої зусилля, щоб битися з підготовленою командою противника в макеті міста, зовні схожого на північнокорейську столицю Пхеньян, побудованому в Корейському центрі бойової підготовки в горах у східному місті Інчже.

Під час навчань було задіяно різні високотехнологічні системи озброєння, спрямовані на підвищення бойового потенціалу, зокрема, на військовослужбовців були встановлені інтегровані лазерні системи MILES (multiple integrated laser engagement systems), що використовують лазери для імітації реального бою.

З метою розвідки було задіяно кілька безпілотних літальних апаратів, деякі з яких вели вогонь зі штурмових гвинтівок, а для перевезення поранених Південна Корея направила багатоцільовий безпілотний автомобіль.

Чой Чон Іль, капітан 25-ї піхотної дивізії південнокорейської армії, яку прозвали бригадою TIGER, зазначив, що безпілотні літальні апарати та обладнання MILES допомогли виявити супротивника й оцінити втрати союзних військ.

"Ми змогли підтвердити пересування противника за допомогою безпілотників і завдати по ньому удару за допомогою новітніх засобів ураження, що дало нам змогу домогтися максимальних результатів операції за умови мінімізації збитків для наших військ", - сказав він.

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