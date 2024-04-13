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Південна Корея та Британія проведуть саміт з розвитку штучного інтелекту

Субота 13 квітня 2024 08:20
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Південна Корея та Британія проведуть саміт з розвитку штучного інтелекту Фото: Південна Корея та Британія проведуть саміт з розвитку ШІ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея та Британія проведуть у травні спільний саміт із штучного інтелекту. Сеульський саміт ШІ, запланований на 21-22 травня, є продовженням Саміту безпеки штучного інтелекту, який відбувся в листопаді минулого року в Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У першому заході взяли участь такі країни, як Південна Корея, США, Британія, Японія та Німеччина.

Майбутня зустріч буде присвячена обговоренню способів просування інновацій, а також взаємного зростання шляхом розвитку штучного інтелекту.

Увечері 21 травня лідери країн-учасниць проведуть віртуальний саміт, щоб обговорити способи гарантувати безпеку ШІ. 22 травня відбудеться міністерська зустріч для обговорення конкретних областей співробітництва на основі обговорень на саміті напередодні, включаючи заходи щодо підвищення безпеки ШІ у кожній країні та розвитку сталого ШІ.

Також 22 травня в Південній Кореї пройде Глобальний форум зі штучного інтелекту, в якому візьмуть участь високопосадовці з країн усього світу, ключові лідери галузі та представники наукових кіл.

Форуму було запропоновано президентом Юн Сок Елем під час його основного виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні минулого року.

"Наш уряд очікує, що Глобальний форум ШІ разом із Самітом ШІ, організованим нашим урядом, зарекомендують себе як платформа, яка пропонує конкретні напрямки для запуску нової структури глобального управління ШІ у майбутньому", - заявили в канцелярії президента.

Розвиток штучного інтелекту у Південній Кореї

Раніше повідомлялося, що поліція Південної Кореї застосує штучний інтелект для боротьби з дипфейками. Поліцейські планують використовувати дані для розслідування, а не як прямі докази. Система звірятиметься з експертами зі штучного інтелекту, щоб не помилятися у пошуку фейків. Насамперед йдеться про відео, пов'язані з виборами.

Також стало відомо, що Міністерство оборони Південної Кореї відкрило дослідницький центр, який має на меті впровадження штучного інтелекту в оборонному секторі. Він зосередиться на розробці технологій, пов'язаних з пілотованими та безпілотними системами на основі штучного інтелекту та ситуаційною поінформованістю на полі бою, а також на застосуванні технологій штучного інтелекту у цивільному секторі в армії.

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Великобританія Південна Корея Штучний інтелект
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