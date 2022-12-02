Південна Корея сенсаційно переграла збірну Португалії та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група H, 3-й тур

Республіка Корея – Португалія – 2:1

Голи: Кім Йон Гвон, 27, Хван Хі Чхон, 90+1 – Орта, 5

Європейська збірна зі старту взяла м'яч під контроль. Довгий розіграш підопічних Фернанду Сантуша на 5-й хвилині закінчився результативним спалахом. Ветеран Пепе довгою передачею кинув у фланговий прорив Далота, який накрутив опонентів і від лінії поля прострілив, а на ближній стійці Орта переправив м'яч у ворота.

Забитий м'яч додав матчу цікавості, адже пішли атаки в обидва боки. Ось постріл Канселу впіймав Кім. Натомість Сон організував гол для Кіма Джин Су, але той опинився в офсайді. А потенційний удар Роналду в останню мить унеможливив оборонець.

Якось невимушено корейці зрівняли рахунок. На 27-й хвилині азійській команді допоміг стандарт. Навіс від кутового прапорця зачепив Роналду на ближній стійці та відскочив до Кіма Йона Гвона, і той з метра розстріляв кіпера.

Португальцям довелося розпочинати заново. Знову був активним Далот. Його заспів підтримали Вітінья і Роналду. Та з ударами перших двох упорався корейський воротар. Добивання ж 5-разового володаря "Золотого м'яча" в падінні головою завершлося невдачею.

Попри потребу збірної Кореї забивати, другий тайм розпочався за сценарієм піренейців. Португальська команда раз у раз намагалася відшукати слабкі місця в редутах суперника, але хлопці Паулу Бенту діяли в обороні злагоджено та уважно. Той же Роналду не мав ані шансу забити.

Витримавши натиск збірної Португалії, корейці почали готувати і свої підходи до воріт. Головна роль у цих потугах належала Сону. Зірка "Тоттенхема" стягував увагу на себе та намагався бути плеймейкером для партнерів по команді.

Цей підхід дав плоди аж у доданий арбітром час. Сон Хин Мін пролетів ледь не півполя, відволік на себе оборонців і розрізним пасом вивів Хван Хі Чхона на побачення з Коштою. Нападник корейців із центру штрафного майданчика переграв воротаря, оформив переможний м'яч і путівку в 1/8 фіналу для Кореї.