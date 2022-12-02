Южная Корея сенсационно обыграла сборную Португалии и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа H, 3-й тур

Республика Корея – Португалия – 2:1

Голы: Ким Ен Гвон, 27, Хван Хи Чхон, 90+1 – Орта, 5

Европейская сборная со старта взяла мяч под контроль. Долгий розыгрыш подопечных Фернанду Сантуша на 5-й минуте закончился результативным всплеском. Ветеран Пепе длинной передачей бросил во фланговый прорыв Далота, тот накрутил оппонентов и с лицевой линии прострелил, а на ближней штанге Орта переправил мяч в ворота.

Забитый мяч добавил матчу интереса, поскольку пошли атаки в обе стороны. Вот выстрел Канселу поймал Ким. В свою очередь Сон организовал гол для Кима Джин Су, но тот оказался в офсайде. А потенциальный удар Роналду в последнее мгновение сделал невозможным защитник.

Как-то непринужденно корейцы сравняли счет. На 27-й минуте азиатской команде помог стандарт. Навес от углового флажка зацепил Роналду на ближней стойке и отскочил к Киму Ену Гвону, а тот с метра расстрелял кипера.

Португальцам пришлось начинать заново. Снова был активен Далот. Его запев поддержали Витинья и Роналду. Но с ударами первых двух справился корейский вратарь. Добивание же 5-кратного обладателя "Золотого мяча" в падении головой завершилось неудачей.

Несмотря на потребность сборной Кореи забивать, второй тайм начался по сценарию пиренейцев. Португальская команда постоянно стремилась отыскать слабые места в редутах соперника, но парни Паулу Бенту действовали в обороне слаженно и внимательно. Тот же Роналду не имел ни шанса забить.

Выдержав давление сборной Португалии, корейцы начали готовить и свои подходы к воротам. Главная роль в этих начинаниях принадлежала Сону. Звезда "Тоттенхэма" обращал внимание на себя и пытался быть плеймейкером для партнеров по команде.

Этот подход сработал аж в добавленное арбитром время. Сон Хын Мин пролетел едва не пол поля, отвлек на себя защитников и разрезным пасом вывел Хван Хи Чхона на свидание с Коштой. Нападающий корейцев с центра штрафной площадки переиграл вратаря, оформил победный мяч и путевку в 1/8 финала для Кореи.