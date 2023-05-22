Южная Корея тщательно изучит список вооружений, запрошенных Зеленским

Об этом заявил президент Юн Сок Йоль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Сеуле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, российские войска при отступлении оставили много мин и разрушений. "Мы хотим помочь как можно быстрее. Также президент Зеленский предоставил список вооружений. Мы его тщательно рассмотрим", - сказал он.

Юн, который впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах G7, сказал, что планирует предоставить оборудование для разминирования и машины скорой помощи.