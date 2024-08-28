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Південна Корея посилить позицію до Telegram через скандал із дипфейками, - Reuters

Середа 28 серпня 2024 01:28
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Південна Корея посилить позицію до Telegram через скандал із дипфейками, - Reuters Фото: Telegram (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Південної Кореї Юн Сок Ель оголосив про посилення заходів проти месенджера Telegram. Причиною став скандал із дипфейками сексуального характеру за участю південнокорейських жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, у вівторок, 27 серпня, президент Південної Кореї закликав до ретельного розслідування злочинів сексуального характеру в цифровому середовищі після того, як ЗМІ повідомили, що у чатах Telegram часто зустрічаються відверті зображення та відеоролики за участю південнокорейських жінок.

За даними поліції, за перші сім місяців 2024 року було зареєстровано 297 випадків онлайн-злочинів сексуального характеру. Це більше, ніж показник минулого року (180 випадків) і майже вдвічі більше, ніж 2021 року, коли правоохоронці вперше почали збирати дані. Більшість підозрюваних були підлітками або людьми у віці близько 20 років.

Увага місцевих ЗМІ привернув аналіз, проведений газетою Hankyoreh, в якому розглядалися канали Telegram, де, як стверджують автори, поширювалися дипфейки зі студентками університетів, а також ученицями старшої та середньої шкіл.

Цього тижня представники корейської профспілки вчителів та працівників освіти заявили, що їм повідомили про кілька випадків, коли школярі ставали жертвами сексуальних дипфейків. Профспілка закликала Міністерство освіти розслідувати це питання.

За даними Центру підтримки жертв сексуального насильства в армії, у чатах Telegram також було виявлено відверті дипфейки, націлені на жінок військовослужбовців.

Репутація Telegram у Південній Кореї була зіпсована кілька років тому. Це сталося після того, як з'ясувалося, що в чатах програми діяла мережа, яка займалася сексуальним шантажем.

Арешт Дурова

Reuters додало, що публікації за останні дні збіглися з арештом засновника Telegram Павла Дурова у Франції, якого затримали 24 серпня.

Зазначимо, що французькі правоохоронці проводять розслідування щодо дитячої порнографії, незаконного обігу наркотиків і шахрайства, які нібито відбувалися за допомогою зашифрованого додатка для обміну повідомленнями.

Також додамо, що згідно з останніми даними у ЗМІ, Павлу Дурову продовжили арешт ще на 48 годин. До цього, дівчину, яка супроводжувала бізнесмена, а також його охоронця - відпустили після допиту.

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