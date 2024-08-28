Южная Корея ужесточит позицию к Telegram из-за скандала с дипфейками, - Reuters
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил об усилении мер против мессенджера Telegram. Причиной стал скандал с дипфейками сексуального характера с участием южнокорейских женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, во вторник, 27 августа, президент Южной Кореи призвал к тщательному расследованию преступлений сексуального характера в цифровой среде после того, как СМИ сообщили, что в чатах Telegram часто встречаются откровенные изображения и видеоролики с участием южнокорейских женщин.
По данным полиции, за первые семь месяцев 2024 года было зарегистрировано 297 случаев онлайн-преступлений сексуального характера. Это больше, чем показатель прошлого года (180 случаев) и почти вдвое больше, чем в 2021 году, когда правоохранители впервые начали собирать данные. Большинство подозреваемых были подростки и либо людьми в возрасте около 20 лет.
Внимание местных СМИ привлек анализ, проведенный газетой Hankyoreh, в котором рассматривались каналы Telegram, где, как утверждают авторы, распространялись дипфейки со студентками университетами, а также ученицами старшей и средней школ.
На этой неделе представители корейского профсоюза учителей и работников образования заявили что им сообщили о нескольких случаях, когда школьники становились жертвами сексуальных дипфейков. Профсоюз призвал Министерство образования расследовать этот вопрос.
По данным Центра поддержки жертв сексуального насилия в армии, в чатах Telegram также были обнаружены откровенные дипфейки, нацеленные на женщин военнослужащих.
Репутация Telegram в Южной Кореи была подпорчена несколько лет назад. Это случилось после того, как выяснилось, что в чатах приложения действовала сеть, которая занималась сексуальным шантажом.
Арест Дурова
Reuters добавило, что публикации за последние дни совпали с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции, которого задержали 24 августа.
Отметим, что французские правоохранители проводят расследование относительно детской порнографии, незаконного оборота наркотиков и мошенничества, которые якобы происходили с помощью зашифрованного приложения для обмена сообщениями.
Также добавим, что согласно последний данным в СМИ, Павлу Дурову продлили арест еще на 48 часов. До этого, девушку, которая сопровождала бизнесмена, а также его телохранителя - отпустили после допроса.
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