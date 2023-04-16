Південна Корея почала виплачувати самотнім громадянам по 500 доларів щомісяця

Міністерство гендерної рівності та сім’ї Південної Кореї надаватиме до 650 000 корейських вон (близько 500 доларів) на місяць громадянам, які ізолювалися від суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Південна Корея виплачуватиме щомісячну допомогу громадянам, які живуть ізольовано від суспільства, щоб підтримати їх психологічну та емоційну стабільність.

"Близько 3,1% корейців віком від 19 до 39 років, а це 338 000 людей, є самотніми молодими людьми, які ізолюювали себе від зовнішнього світу, живуть в "обмеженому просторі" та відчувають труднощі в житті", - йдеться у звіті міністерства.

Зазначається, що 40% починають свою ізоляцію в підлітковому віці. На це впливають різні чинники, зокрема фінансові труднощі, психічні захворювання, проблеми у сім'ї чи зі здоров’ям.

Щомісячну допомогу отримають самотні молоді люди віком від 9 до 24 років, які живуть у родині з доходом, нижчим за середній національний (приблизно 4165 доларів США).