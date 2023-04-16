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Південна Корея почала виплачувати самотнім громадянам по 500 доларів щомісяця

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Південна Корея, Неділя 16 квітня 2023 05:29
Південна Корея почала виплачувати самотнім громадянам по 500 доларів щомісяця Фото: Південна Корея запровадила щомісячні виплати для самотніх людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство гендерної рівності та сім’ї Південної Кореї надаватиме до 650 000 корейських вон (близько 500 доларів) на місяць громадянам, які ізолювалися від суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Південна Корея виплачуватиме щомісячну допомогу громадянам, які живуть ізольовано від суспільства, щоб підтримати їх психологічну та емоційну стабільність.

"Близько 3,1% корейців віком від 19 до 39 років, а це 338 000 людей, є самотніми молодими людьми, які ізолюювали себе від зовнішнього світу, живуть в "обмеженому просторі" та відчувають труднощі в житті", - йдеться у звіті міністерства.

Зазначається, що 40% починають свою ізоляцію в підлітковому віці. На це впливають різні чинники, зокрема фінансові труднощі, психічні захворювання, проблеми у сім'ї чи зі здоров’ям.

Щомісячну допомогу отримають самотні молоді люди віком від 9 до 24 років, які живуть у родині з доходом, нижчим за середній національний (приблизно 4165 доларів США).

Раніше ми писали, Південна Корея надасть Сполученим Штатам 500 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських гармат. Зазначається, що це може дати Вашингтону більшу гнучкість у постачанні боєприпасів Україні.

Нагадаємо, голова МЗС Південної Кореї обговорив економічну підтримку України з колею із Німеччини.

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