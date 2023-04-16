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Южная Корея начала выплачивать одиноким гражданам по 500 долларов ежемесячно

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Южная Корея, Воскресенье 16 апреля 2023 05:29
Южная Корея начала выплачивать одиноким гражданам по 500 долларов ежемесячно Фото: Южная Корея ввела ежемесячные выплаты для одиноких людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи будет предоставлять до 650 000 корейских вон (около 500 долларов) в месяц гражданам, которые изолировались от общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Южная Корея будет выплачивать ежемесячное пособие гражданам, живущим изолированно от общества, чтобы поддержать их психологическую и эмоциональную стабильность.

"Около 3,1% корейцев от 19 до 39 лет, а это 338 000 человек, являются одинокими молодыми людьми, которые изолировали себя от внешнего мира, живут в "ограниченном пространстве" и испытывают трудности в жизни", - говорится в отчете министерства. .

Указывается, что 40% начинают свою изоляцию в подростковом возрасте. На это влияют разные факторы, в том числе финансовые трудности, психические заболевания, проблемы в семье или со здоровьем.

Ежемесячную помощь получат одинокие молодые люди в возрасте от 9 до 24 лет, проживающие в семье с доходом ниже среднего национального (приблизительно 4165 долларов США).

Ранее мы писали, Южная Корея предоставит Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских пушек. Это может дать Вашингтону большую гибкость в поставке боеприпасов Украине.

Напомним, глава МИД Южной Кореи обсудил экономическую поддержку Украины с колеей из Германии.

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