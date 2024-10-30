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Південна Корея обдумує відправлення військових спостерігачів в Україну: з якою метою

Фото: Південна Корея розглядає відправку військових спостерігачів в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південна Корея розглядає можливість відправити в Україну військових спостерігачів. Причиною цього є залучення військ КНДР до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник президента Південної Кореї заявив, що Сеул обдумує можливість відправлення групи військових спостерігачів в Україну для спостереження та аналізу розгортання північнокорейських військ Росією на передовій.

Як сказав чиновник виданню, принаймні 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені в Росію. Понад 3 тисячі з них були переміщені ближче до лінії фронту.

В офісі південнокорейського президента пояснили, що Пхеньян може отримати цінний досвід для своїх військ, яких залучать до війни на стороні Росії. Це становитиме пряму військову загрозу для Південної Кореї.

"Тож, ми зобов’язані аналізувати та контролювати дії північнокорейських військ проти нашого союзника України", - додав чиновник.

 

КНДР кидає солдатів на війну

Росія залучає на війну проти України північнокорейських військових. За даними української розвідки, КНДР перекинула до Росії 12 тисяч солдатів. Частину з них вже відіслали до Курської області.

Як писало видання Financial Times з посиланням на українську розвідку, близько 3 тисяч солдатів Північної Кореї кинули у Курську область, вони перебувають за 50 км від кордону з Україною.

Українські військові висловили сумнів, що військові КНДР будуть дуже боєздатними, оскільки вони ніколи не брали участь у сучасній війні.

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