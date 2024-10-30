Південна Корея обдумує відправлення військових спостерігачів в Україну: з якою метою

Представник президента Південної Кореї заявив, що Сеул обдумує можливість відправлення групи військових спостерігачів в Україну для спостереження та аналізу розгортання північнокорейських військ Росією на передовій.

Як сказав чиновник виданню, принаймні 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені в Росію. Понад 3 тисячі з них були переміщені ближче до лінії фронту.

В офісі південнокорейського президента пояснили, що Пхеньян може отримати цінний досвід для своїх військ, яких залучать до війни на стороні Росії. Це становитиме пряму військову загрозу для Південної Кореї.

"Тож, ми зобов’язані аналізувати та контролювати дії північнокорейських військ проти нашого союзника України", - додав чиновник.