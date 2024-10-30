Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину: с какой целью

Представитель президента Южной Кореи заявил, что Сеул обдумывает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину для наблюдения и анализа развертывания северокорейских войск Россией на передовой.

Как сказал чиновник изданию, по крайней мере 11 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию. Более 3 тысяч из них были перемещены ближе к линии фронта.

В офисе южнокорейского президента объяснили, что Пхеньян может получить ценный опыт для своих войск, которые будут привлечены к войне на стороне России. Это будет представлять прямую военную угрозу для Южной Кореи.

"Итак, мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника Украины", - добавил чиновник.