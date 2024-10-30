RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину: с какой целью

Фото: Южная Корея рассматривает отправку военных наблюдателей в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея рассматривает возможность отправить в Украину военных наблюдателей. Причиной этого является привлечение войск КНДР к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель президента Южной Кореи заявил, что Сеул обдумывает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину для наблюдения и анализа развертывания северокорейских войск Россией на передовой.

Как сказал чиновник изданию, по крайней мере 11 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию. Более 3 тысяч из них были перемещены ближе к линии фронта.

В офисе южнокорейского президента объяснили, что Пхеньян может получить ценный опыт для своих войск, которые будут привлечены к войне на стороне России. Это будет представлять прямую военную угрозу для Южной Кореи.

"Итак, мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника Украины", - добавил чиновник.

 

КНДР бросает солдат на войну

Россия вовлекает в войну против Украины северокорейских военных. По данным украинской разведки, КНДР перекинула в Россию 12 тысяч солдат. Часть из них уже отправлена в Курскую область.

Как писало издание Financial Times со ссылкой на украинскую разведку, около 3 тысяч солдат Северной Кореи бросили в Курскую область, они находятся в 50 км от границы с Украиной.

Украинские военные выразили сомнение, что военные КНДР будут очень боеспособны, поскольку они никогда не участвовали в современной войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРЮжная КореяСеверная КореяВойна в Украине