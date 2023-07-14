Південна Корея може виділити на відновлення України понад 50 млрд доларів

"Україна запросила участь корейських компаній приблизно в 5000 будівельних проєктах, оцінюваних у 20 мільярдів доларів, через канал міжурядового співробітництва в травні", - сказав Чхве Санг Мок.

Яку допомогу можуть надати Україні

За його словами, уряд почне оцінювати будівництво майданчиків модульних блоків, щоб швидко забезпечити необхідні місця для проживання людей, такі як школи, житлові будинки та лікарні.

Він додав, що інспекція об'єкта буде проводитися за рахунок коштів офіційної допомоги з метою розвитку.

Уряд також планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення водної інфраструктури, доповнюючи гуманітарну допомогу, вже запропоновану для зруйнованої Каховської ГЕС.

Підтримка приватного сектору

Секретар президента Південної Кореї повідомив, що індивідуальну підтримку буде надано проєкту реконструкції під керівництвом приватного сектору, який наразі оцінюють приблизно в 32 мільярди доларів.

Проєкт охоплює різні сектори, зокрема: малі модульні реактори, атомні електростанції, реконструкцію аеропортів, будівельну техніку, залізничні транспортні засоби та інформаційні технології.

"Навіть попри те, що війна триває і зусилля з відновлення перебувають на ранніх стадіях, ми готуватимемось до нашої ролі в проєкті відновлення настільки старанно, наскільки того бажає український уряд", - сказав Чхве Санг Мок.

Допомога від Південної Кореї

Вчора стало відомо, що Польща і Південна Корея домовилися допомагати Україні та підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

До цього повідомлялось, що Південна Корея надала нелетальну допомогу для України, яка бореться проти російської агресії.