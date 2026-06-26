Південна Корея готує пів мільйона операторів дронів: що задумав Сеул

Міністерство оборони Південної Кореї оголосило про різке розширення дронових сил. До 2029 року армія, флот, військово-повітряні сили та морська піхота отримають 110 тисяч безпілотників.

Паралельно планують підготувати 500 тисяч операторів дронів. Десятки тисяч безпілотних систем розподілять між підрозділами на передовій.

"Дрони більше не повинні бути обладнанням, яке використовує обмежена кількість підрозділів, а універсальним бойовим інструментом", - заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак, додавши, що бійці мають використовувати їх як "другу особисту зброю".

Тільки власне виробництво - без Китаю

Сеул робить ставку на вітчизняні компоненти. Міністр Ан Гю-бак підтвердив: частка китайських деталей у нових системах - нульова, виключно з міркувань безпеки.

Міністерство також переглядатиме правила закупівель, щоб швидше впроваджувати цивільні технології та розвивати власну дронову промисловість.

Ройові дрони та лазери - нова зброя армії

Окрім масового оснащення підрозділів, армія планує:

придбати понад 20 тисяч одноразових дешевих дронів;

впровадити ройові системи на основі штучного інтелекту;

використовувати барражувальні боєприпаси;

розширити засоби боротьби з дронами - лазерну та потужну мікрохвильову зброю.

Кожна служба отримає можливість самостійно проводити розвідку та завдавати ударів дронами - без залежності від централізованого командування.

Чому це відбувається саме зараз

"Недорогі дрони, що експлуатуються у великій кількості, докорінно змінюють характер ведення війни", - наголосив Ан Гю-бак. За його словами, Північна Корея теж вдосконалює безпілотні системи, що загрожує як військовим, так і цивільним об'єктам на півдні.

Досвід конфліктів в Україні та на Близькому Сході показав обом Кореям: дрони здатні змінити хід бойових дій.

Скандал і реорганізація командування

Реформа відбувається після гучного судового процесу. Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до 30 років ув'язнення - зокрема за те, що він наказав відправити військові безпілотники до Північної Кореї, щоб виправдати введення воєнного стану у 2024 році.

Через цей скандал діючий президент Лі Дже Мен розформував командування з управління дронами. У п'ятницю оголосили про заміну - нову структуру, яка займатиметься політикою та розвитком можливостей, а оперативне управління залишиться за окремими підрозділами.

Є ще один чинник: Південна Корея стикається зі скороченням кількості призовників через демографічну кризу. Саме тому військові все більше покладаються на безпілотні системи та автоматизацію.