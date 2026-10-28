Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною через скандал із полоненими КНДР

Корейський міністр заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною, якщо нинішня ескалація розбіжностей продовжиться.

"Якщо ескалація продовжиться, я вважаю, що така можливість також існує", - відповів Чо Хьон за запитання, чи насправді нинішня дипломатична криза з Києвом рівнозначна розриву дипломатичних відносин.

Напередодні Південна Корея відкликала з України вісім дипломатів через суперечку щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.

Як відомо, на початку жовтня Сеул також відкликав свого посла в Києві Пак Кі-чана, а згодом вирішив скоротити персонал посольства.