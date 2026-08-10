Південна Корея дала стриману відповідь на заклик Зеленського щодо ППО для України, - ЗМІ
Південна Корея поки не готова постачати Україні летальну зброю, попри заклики Києва посилити військову співпрацю на тлі активної взаємодії Росії та КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Як заявив високопоставлений представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї, країна дотримується обережної позиції щодо прохання України про надання систем протиповітряної оборони та іншої військової допомоги.
"Постачання Південною Кореєю оборонних матеріалів будь-якій країні завжди здійснювалося відповідно до внутрішнього законодавства", - зазначив чиновник.
Він також наголосив, що Сеул уже надає Україні підтримку в інших сферах. Йдеться, зокрема, про енергетику, інфраструктуру, охорону здоров'я та освіту.
За словами представника МЗС, уряд Південної Кореї продовжить розглядати заходи, які можуть допомогти Україні відновити мир і відбудувати країну. Водночас ця заява фактично підтверджує, що постачання летальної зброї Києву наразі не входить до політики Сеула.
Що кажуть у Сеулі про Росію та КНДР
Водночас у Південній Кореї наголошують, що військова співпраця Москви та Пхеньяна безпосередньо стосується безпеки країни.
За словами представника МЗС, така взаємодія також порушує резолюції Організації Об'єднаних Націй. У Сеулі вважають, що військове партнерство Росії та Північної Кореї має бути припинене.
"Позиція нашого уряду полягає в тому, що ця співпраця має бути негайно припинена. Ми уважно стежимо за розвитком подій", - заявив чиновник.
При цьому Південна Корея продовжує дотримуватися політики надання Україні гуманітарної допомоги, не постачаючи Києву летальну зброю.
Заява південнокорейського чиновника прозвучала після звернення президента України Володимира Зеленського. Напередодні він заявив, що Північна Корея готується до додаткового розгортання військ у Росії. Йдеться про 30-50 тисяч солдатів КНДР.
На цьому тлі український президент закликав Сеул поглибити співпрацю з Києвом.
Зокрема, Україна розраховує на підтримку Південної Кореї у сфері протиповітряної оборони та інших військових можливостей.