Южная Корея дала сдержанный ответ на призыв Зеленского по ПВО для Украины, - СМИ

Южная Корея пока не готова поставлять Украине летальное оружие, невзирая на призывы Киева усилить военное сотрудничество на фоне активного взаимодействия России и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Как заявил высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи, страна придерживается осторожной позиции по просьбе Украины о предоставлении систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.

"Снабжение Южной Кореей оборонных материалов любой стране всегда осуществлялось в соответствии с внутренним законодательством", - отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что Сеул уже оказывает Украине поддержку в других областях. Речь идет, в частности, об энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании.

По словам представителя МИДа, правительство Южной Кореи продолжит рассматривать меры, которые могут помочь Украине восстановить мир и отстроить страну. В то же время, это заявление фактически подтверждает, что поставки летального оружия Киеву пока не входят в политику Сеула.

Что говорят в Сеуле о России и КНДР

В то же время в Южной Корее подчеркивают, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна напрямую касается безопасности страны.

По словам представителя МИД, такое взаимодействие также нарушает резолюцию Организации Объединенных Наций. В Сеуле считают, что военное партнерство России и Северной Кореи должно быть прекращено.

"Позиция нашего правительства состоит в том, что это сотрудничество должно быть немедленно прекращено. Мы внимательно следим за развитием событий", – заявил чиновник.

При этом Южная Корея продолжает придерживаться политики предоставления Украине гуманитарной помощи, не поставляя Киеву летальное оружие.