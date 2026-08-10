Южная Корея дала сдержанный ответ на призыв Зеленского по ПВО для Украины, - СМИ
Южная Корея пока не готова поставлять Украине летальное оружие, невзирая на призывы Киева усилить военное сотрудничество на фоне активного взаимодействия России и КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Как заявил высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи, страна придерживается осторожной позиции по просьбе Украины о предоставлении систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.
"Снабжение Южной Кореей оборонных материалов любой стране всегда осуществлялось в соответствии с внутренним законодательством", - отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что Сеул уже оказывает Украине поддержку в других областях. Речь идет, в частности, об энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании.
По словам представителя МИДа, правительство Южной Кореи продолжит рассматривать меры, которые могут помочь Украине восстановить мир и отстроить страну. В то же время, это заявление фактически подтверждает, что поставки летального оружия Киеву пока не входят в политику Сеула.
Что говорят в Сеуле о России и КНДР
В то же время в Южной Корее подчеркивают, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна напрямую касается безопасности страны.
По словам представителя МИД, такое взаимодействие также нарушает резолюцию Организации Объединенных Наций. В Сеуле считают, что военное партнерство России и Северной Кореи должно быть прекращено.
"Позиция нашего правительства состоит в том, что это сотрудничество должно быть немедленно прекращено. Мы внимательно следим за развитием событий", – заявил чиновник.
При этом Южная Корея продолжает придерживаться политики предоставления Украине гуманитарной помощи, не поставляя Киеву летальное оружие.
Заявление южнокорейского чиновника прозвучало после обращения президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он заявил, что Северная Корея готовится к дополнительному развертыванию войск в России. Речь идет о 30-50 тысячах солдат КНДР.
На этом фоне украинский президент призвал Сеула углубить сотрудничество с Киевом.
Украина рассчитывает на поддержку Южной Кореи в сфере противовоздушной обороны и других военных возможностей.