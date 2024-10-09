Південь України накриють дощі та грози: прогноз погоди на завтра

За прогнозом синоптиків, завтра опадів не очікується, за винятком Криму та Херсонщини, де можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, на півдні до 15 градусів, а на сході 4-9 градусів. Вдень повітря прогріється до 18-23 градусів тепла, у Карпатах очікується 12-17 градусів.

Погода у столичному регіоні

У Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +18 +23. У Києві вночі очікується 10-12 градусів, вдень 20-22 градуси.