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На південь Херсонської області завезли 200 росгвардійців, аби придушити бунт окупантів

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На південь окупованої частини Херсонської області завезли 200 росгвардійців. Вони мають придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Морально-психологічний стан підрозділів (росіян - ред.) не дуже високий - вони розгублені, мають бунтарський дух, вони незадоволені командуванням, забезпеченням", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на настрої ворога, зокрема, впливає результативна робота українських сил з перекриття логістики окупантів.

"Днями туди (на окуповану частину Херсонської області - ред.) було направлено десь 200 військовослужбовців росгвардії для того, щоб посилити тиск на місцеве населення й навести лад усередині підрозділів, де прокидається цей бунтарський дух", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що це далеко не перша практика російського командування у боротьбі з невдоволеністю окупантів. Нещодавно РФ також направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед загарбників.

Додамо, нещодавно ГУР перехопило розмову, в якій російський військовий розповів про небажання окупантів воювати і про погані умови побуту.

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Херсонська областьРосгвардия