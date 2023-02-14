На південь Херсонської області завезли 200 росгвардійців, аби придушити бунт окупантів

"Морально-психологічний стан підрозділів (росіян - ред.) не дуже високий - вони розгублені, мають бунтарський дух, вони незадоволені командуванням, забезпеченням", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на настрої ворога, зокрема, впливає результативна робота українських сил з перекриття логістики окупантів.

"Днями туди (на окуповану частину Херсонської області - ред.) було направлено десь 200 військовослужбовців росгвардії для того, щоб посилити тиск на місцеве населення й навести лад усередині підрозділів, де прокидається цей бунтарський дух", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що це далеко не перша практика російського командування у боротьбі з невдоволеністю окупантів. Нещодавно РФ також направила на Донбас спецпідрозділи, які мають ліквідувати бунти серед загарбників.

Додамо, нещодавно ГУР перехопило розмову, в якій російський військовий розповів про небажання окупантів воювати і про погані умови побуту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.