Пів тисячі родин отримають допомогу від міста після обстрілу Оболонського району, - Кличко

Після російського обстрілу Оболонського району столиці 500 мешканців написали заяви на матеріальну допомогу у зв’язку з пошкодженням майна. Місто також виплатить допомогу на оренду житла тим, чиї квартири зруйновані і непридатні для проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Києва Віталія Кличка.
"Оглянув в Оболонському районі житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожої атаки в ніч на 4 травня. Через влучання дрона у дах будівлі на останньому поверсі зайнялася квартира. Місто відновить помешкання. І виплатить допомогу на оренду житла постраждалим мешканцям. Також всі постраждалі мешканці Оболоні отримають матеріальну допомогу від міста - по 10 000 грн. Наразі надійшло 500 заяв на її отримання", - повідомив Віталій Кличко.
За словами мера, загалом через обстріл 4 травня в Оболонському районі пошкоджені 18 будівель. Зокрема, 14 житлових та 2 дитсадки. Вибуховою хвилею в будинках повибивало вікна у квартирах та місцях загального користування. Місто оперативно надало плівку для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Допоможе й усунути пошкодження, запевнив Кличко.
Також Віталій Кличко розповів, як місто допомагає мешканцям Святошинського району, який постраждав від обстрілу 24 квітня.
"Що стосується Святошинського району, де багато пошкоджених будинків і знищеного житла, - 610 постраждалих мешканців уже отримали від столиці по 10 000 грн. 59 людей - по 40 000 на оплату оренди житла, поки місто відновлюватиме їх квартири. І мешканці ще подають заяви на допомогу", - зазначив Кличко.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що місто готує зміни до програми "Турбота", згідно з якими кияни, чиє житло внаслідок обстрілів стало непридатним для проживання, отримуватимуть від міста компенсацію за оренду іншого житла на час відновлення їхніх будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.