Полтысячи семей получат помощь от города после обстрела Оболонского района, - Кличко

"Осмотрел в Оболонском районе жилой дом, поврежденный в результате вражеской атаки в ночь на 4 мая. Из-за попадания дрона в крышу здания на последнем этаже загорелась квартира. Город восстановит помещение. И выплатит помощь на аренду жилья пострадавшим жителям. Также все пострадавшие жители Оболони получат материальную помощь от города - по 10 000 грн. Сейчас поступило 500 заявлений на ее получение", - сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, всего из-за обстрела 4 мая в Оболонском районе повреждены 18 зданий. В частности, 14 жилых и 2 детсада. Взрывной волной в домах выбило окна в квартирах и местах общего пользования. Город оперативно предоставил пленку для временного закрытия поврежденных окон. Поможет и устранить повреждения, заверил Кличко.

Также Виталий Кличко рассказал, как город помогает жителям Святошинского района, который пострадал от обстрела 24 апреля.

"Что касается Святошинского района, где много поврежденных домов и уничтоженного жилья, - 610 пострадавших жителей уже получили от столицы по 10 000 грн. 59 человек - по 40 000 на оплату аренды жилья, пока город будет восстанавливать их квартиры. И жители еще подают заявления на помощь", - отметил Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что город готовит изменения в программу "Забота", согласно которым киевляне, чье жилье в результате обстрелов стало непригодным для проживания, будут получать от города компенсацию за аренду другого жилья на время восстановления их домов.