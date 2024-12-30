Пів Кропивницького через аварію може лишитися без води: місцевих закликали зробити запаси

Прорив труби було зафіксовано на вулиці Юрія Коваленка. Там вже працюють працівники водоканалу. Якщо виявиться, що це порив на трубопроводі діаметром 600 мм, то для виконання ремонту буде зупинено насосну станцію і відповідно водопостачання низки районів міста.

Згодом в водоканалі уточнили, що прорив відбувся на трубі діаметром 600 мм і насосна станція, яка забезпечує водою правий берег міста зупинена.

Через це без води можуть залишитися жителі вулиць Незалежності, Державності, Героїв України, Коваленка, Героїв-рятувальників, Каденюка та 101-го мікрорайону.

"Водоканал Кропивницького розпочав ремонтні роботи трубопроводу. Про орієнтовні терміни виконання повідомимо пізніше - коли побачимо місце пориву і характер ушкоджень", - зазначили в підприємстві.