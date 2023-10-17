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За пів години розвалили групу росіян "в хлам". Прикординники показали кадри вдалого штурму

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 14:15
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За пів години розвалили групу росіян "в хлам". Прикординники показали кадри вдалого штурму Фото: українські прикордонники провели вдалий штурм на Донецькому напрямі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники змогли за пів години "розвалити" групу окупантів, які брали участь у штурмі. Вдалий бій відбувся на Донецькому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"За пів години бою ми розвалили першу групу в хлам: із 7 осіб 6 окупантів - "200", ще одного взяли в полон",- розповів прикордонник Іван.

За його словами, зіткнення з ворогом відбулося під час штурму окупантів на Донецькому напрямку. За допомогою гранатомета Іван відігнав ворожий танк, ліквідував російського інструктора на псевдо "Золотий" та закидав окупантів гранатами.

Як констатують у ДПСУ, позиції наших бійців були втримані, а загарбники - знищені.

Втрати РФ в Україні

Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника. Також бійці ЗСУ знищили додатково 14 танків, 26 артсистем та 11 безпілотників ворога.

Крім того, ЗСУ завдали точних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів Росії в окупованих Бердянську та Луганську. За даними Генштабу ЗСУ, в результаті ударів знищені два російські вертольоти, склад боєприпасів, а також артсистема противника.

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