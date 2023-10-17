ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За полчаса развалили группу россиян "в хлам". Пограничники показали кадры удачного штурма

Украина, Вторник 17 октября 2023 14:15
UA EN RU
За полчаса развалили группу россиян "в хлам". Пограничники показали кадры удачного штурма Фото: украинские пограничники провели удачный штурм на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники смогли за полчаса "развалить" группу оккупантов, участвовавших в штурме. Удачный бой произошел на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"За полчаса боя мы развалили первую группу "в хлам": из 7 человек 6 оккупантов - "200", еще одного взяли в плен", - рассказал пограничник Иван.

По его словам, столкновение с врагом произошло во время штурма оккупантов на Донецком направлении. С помощью гранатомета Иван отогнал вражеский танк, ликвидировал российского инструктора на псевдо "Золотой" и забросал окупантов гранатами.

Как констатируют в ГПСУ, позиции наших бойцов были удержаны, а захватчики – уничтожены.

Потери РФ в Украине

Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

Кроме того, ВСУ нанесли точные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов России в оккупированных Бердянске и Луганске. По данным Генштаба ВСУ, в результате ударов уничтожены два российских вертолета, состав боеприпасов, а также артсистема противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Война в Украине
NEWS
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока