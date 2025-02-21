Пітніє лобове скло авто на морозі: чому це відбувається і як уникнути проблем

Вікна, які пітніють узимку, особливо недружні до водія – адже волога не просто осідає на склі, вона замерзає і вкриває скло міцною бронею криги. Як боротись з цим?

Про те, що робити з запотіванням вікон в салоні авто, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Звідки береться мутна вуаль на лобовому склі та інших вікнах, певно, пояснювати не треба – так вологе повітря реагує на контраст температури в салоні машини і за її бортом. Узимку, за мінусової температури, це особливо актуально, тим більше що і опалювач не завжди швидко прогріває салон. Прискорює запотівання кількість пасажирів в машині – у видихуваному пасажирами повітрі міститься саме та волога, яка осідає на холодному склі у вигляді дрібних крапель, що і перешкоджають огляду.

Як подолати вологу на склі

Як правило, взимку вікна авто пітніють у перші хвилини поїздки, точніше, ще до її початку, як тільки водій та пасажири розмістилися в салоні. Тому водієві важливо діяти відразу, поки волога на склі не замерзла – адже тоді доведеться чекати, поки набере потужності опалювач і поки він розтопить кригу на вікнах.

Підігрів лобового скла. Якщо в авто є така чудова опція – ви щаслива людина, негайно скористуйтесь цим, натиснувши відповідну кнопку. Заразом не забудьте і про заднє вікно, на якому підігрів є "за умовчанням";

Перевірте рециркуляцію. Переконайтесь, що кліматична установка забирає повітря з вулиці, а не з салону: при закритих вікнах та активованій кнопці рециркуляції запітніння гарантовано;

Режим "розпотівання". Така кнопка є на багатьох нинішніх машинах, і нею варто скористатись. Не факт, що вона буде ефективною на морозі (кондиціонер навряд чи ввімкнеться), але потужний потік повітря теж може допомогти;

Вентиляція. Поки пічка не вийшла на режим і інтер’єр не протопився, є сенс влаштувати, даруйте, невеликий протяг в районі лобового скла. В салон має надходити свіже забортне повітря, тож частково відкрийте передні бічні вікна, (на ходу вистачить і одного);

Серветка. Неважливо, паперова чи текстильна, головне, аби вона була чиста, бо на забруднене, наприклад, жиром вікно волога сідатиме більш активно. Бажано, щоб матеріал серветки добре вбирав вологу, а не розмазував її, як це буває з синтетичними матеріалами.

Скребок. Еластичний гумовий скребок, призначений в першу чергу для зовнішнього очищення скла від снігу і льоду, багато в чому кращий за вищезгадану серветку. Цей інструмент в даному випадку працює як двірник склоочисника, змітаючи вологу і не залишаючи на склі краплі і розводи.

Превентивні заходи

Щоб найважливіші для водія вікна запотівали не так активно, можна вжити певних заходів. Перш за все, скло зсередини має бути чистим, його треба ретельно очистити з миючим засобом. Секрет у тому, що на чистому склі волога конденсується менше.

Так само радикально запобігають запотіванню спеціальні препарати, якими треба обробити скло зсередини – вони перешкоджають осіданню на них вологи. При цьому треба одне, найменш важливе вікно (зазвичай це вікно лівих задніх дверей) залишити необробленим – воді, що накопичилася в повітрі салону, таки треба буде десь осідати.

Коротко

Численні опції комфорту сучасних машин розбалували нас, та й м’які українські зими останніх років не сприяють підтриманню зимових водійських навичок. Між тим, холоди іноді нагадують про себе – і тут важливо оцінити ситуацію і вранці вийти до машини з запасом часу. Це ми до того, що не можна рушати з місця, якщо вікна машини (з обох боків) ще не очистилися від вологи, снігу і льоду.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.