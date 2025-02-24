Питання вступу України до НАТО не розглядається, - радник Трампа

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що обговорення про вступ України до НАТО наразі не ведуться. Він підкреслив, що чекає, коли Європа активізує свої зусилля.
Про це заявила репортер Білого дому в CNN Алейна Трин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в X (Twitter).
Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що наразі не ведеться обговорення про вступ України до НАТО.
"Це не обговорюється", - підкреслив він, додавши, що для "майбутнього України" гарантії безпеки з боку європейських країн це окреме питання.
За словами Волтца, Білий дім очікує від Європи, включно з Францією і Великою Британією, активніших дій у підтримці України в умовах триваючого конфлікту з Росією.
Нагадаємо, що заяви голови Пентагону Піта Гегсета не виключають можливість вступу України до НАТО в майбутньому. Він підкреслив, що питання євроатлантичної інтеграції не стане частиною переговорів між Києвом, Вашингтоном та Москвою, і рішення про вступ буде ухвалено, коли настане відповідний час і завершаться необхідні реформи.
Гегсет уточнив, що його коментарі не суперечать перспективі членства України в НАТО, але вступ не буде обговорюватися в рамках переговорів з Росією. Його заява чітко вказує, що це питання не є пріоритетом для поточних перемовин між державами.