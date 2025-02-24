Питання вступу України до НАТО не розглядається, - радник Трампа

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що наразі не ведеться обговорення про вступ України до НАТО.

"Це не обговорюється", - підкреслив він, додавши, що для "майбутнього України" гарантії безпеки з боку європейських країн це окреме питання.

За словами Волтца, Білий дім очікує від Європи, включно з Францією і Великою Британією, активніших дій у підтримці України в умовах триваючого конфлікту з Росією.