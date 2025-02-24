Вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается, - советник Трампа

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волтц заявил, что сейчас не ведется обсуждение о вступлении Украины в НАТО.

"Это не обсуждается", - подчеркнул он, добавив, что для "будущего Украины" гарантии безопасности со стороны европейских стран это отдельный вопрос.

По словам Волтца, Белый дом ожидает от Европы, включая Францию и Великобританию, более активных действий в поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией.