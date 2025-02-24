Вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается, - советник Трампа

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что обсуждения о вступлении Украины в НАТО пока не ведутся. Он подчеркнул, что ждет, когда Европа активизирует свои усилия.
Об этом заявила репортер Белого дома в CNN Алейна Трин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в X (Twitter).
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волтц заявил, что сейчас не ведется обсуждение о вступлении Украины в НАТО.
"Это не обсуждается", - подчеркнул он, добавив, что для "будущего Украины" гарантии безопасности со стороны европейских стран это отдельный вопрос.
По словам Волтца, Белый дом ожидает от Европы, включая Францию и Великобританию, более активных действий в поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией.
Напомним, что заявления главы Пентагона Пита Гегсета не исключают возможность вступления Украины в НАТО в будущем. Он подчеркнул, что вопрос евроатлантической интеграции не станет частью переговоров между Киевом, Вашингтоном и Москвой, и решение о вступлении будет принято, когда наступит подходящее время и завершатся необходимые реформы.
Гегсет уточнил, что его комментарии не противоречат перспективе членства Украины в НАТО, но вступление не будет обсуждаться в рамках переговоров с Россией. Его заявление четко указывает, что этот вопрос не является приоритетом для текущих переговоров между государствами.